Forza Italia Siena: ''Il settore agricoltura è in affanno: arrivino in fretta gli aiuti promessi''

“Sono arrivati da pagare come ogni mese i contributi dei dipendenti del settore agricolo. Nel primo lockdown lo Stato aveva consentito alle imprese di rateizzarli; durante questa seconda fase della pandemia invece, la scadenza del 16 novembre è arrivata inesorabile, senza possibilità di proroga." Così un intervento congiunto del vice coordinatore provinciale di Forza Italia, Stefano Buracchi, e del responsabile provinciale comunicazione, David Fiorentini."Una circolare INPS, peraltro poco chiara, dice che sono sospesi; il Decreto Ristori specifica che si può parlare di sospensione solo dei contributi di coloro che al 3 novembre erano in zona rossa; il Ristori Bis non ne parla per niente... commercialisti, CIA e UPA brancolano nel buio più totale! Non sanno a chi dare retta.Nel frattempo, il mondo dell'agricoltura è nuovamente fermo. Le vendite, che si basano molto sul turismo, hanno subito un crollo sostanziale, gli agriturismi, che non vedono un turista da ottobre, chissà per quanto altro tempo rimarranno vuoti.Gli imprenditori del settore vivono con pochissimo "ossigeno" che servirà a mala pena per non far loro staccare le utenze, dato che le bollette continuano ad arrivare! Forza Italia chiede con forza che arrivino al più presto gli aiuti promessi alle partite IVA, inseriti negli ultimi provvedimenti del governo, che nessuno ha ancora visto... L’agricoltura ha già pagato abbastanza!"