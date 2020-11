Confagricoltura Siena: coltiviamo la ripartenza con convegno on line sulla produttività in Italia

Approfondimento con economisti, docenti, esperti di settore, imprenditori e rappresentanti istituzionali

Seminare oggi per raccogliere domani, ciò che vale in campo vale anche per la produttività del nostro Paese. Per questo motivo l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena volge lo sguardo oltre la pandemia e organizza un pomeriggio di approfondimento con economisti, docenti, esperti di settore, imprenditori e rappresentanti istituzionali. “Produttività, coltiviamo la ripartenza” questo il titolo della tavola rotonda on line e in live streaming sulla pagina facebook Confagricoltura Siena venerdì 20 novembre dalle ore 14. Tra i temi al centro del dibattito ci saranno dunque l’alto costo del lavoro e la forte pressione fiscale, la giungla burocratica e il livello di digitalizzazione tra i bassi d’Europa.Un documento di analisi e prospettive A tutti i relatori l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena ha inviato un proprio elaborato dove individua criticità, peculiarità, obiettivi e priorità per il rilancio della produttività in Italia. Un documento sarà al centro della tavola rotonda ed è scaricabile dal sito www.confagricolturasiena.it Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena Nicola Ciuffi e dell’assessore all’agricoltura della Regione Toscana Stefania Saccardi, la prima sessione di lavori vedrà la partecipazione di Elsa Fornero (Economista Professoressa Università di Torino), Marco Simoni (Presidente Human Technopole, Professore Luiss Business School di Roma), Massimiliano Valerii (Direttore Generale Censis), Renzo Cotarella (Amministratore Delegato Antinori) e Fabrizio Bindocci (Amministratore Tenuta il Poggione e Presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino). La seconda sessione vedrà poi protagonisti Alberto Bagnai (Professore di Politica Economica all’Università Gabriele d’Annunzio di Pescara), Tommaso Nannicini (Professore di Economia Politica all'Università Bocconi di Milano), Francesco Madeo (Avvocato del Foro di Castrovillari), Luigi Marattin (Professore di Economia Politica, Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna), Andrea Roventini (Professore Ordinario alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Sonia Carmignani (Professoressa di Diritto Agrario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena), Roberto Caponi (Direttore area delle politiche del lavoro e welfare di Confagricoltura). Modera il giornalista Sandro Capitani.