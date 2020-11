Italia in Comune-Siena: ''Apprezzamento per parole Giani su permanenza Stato in Mps''

"Come componente della lista “Svolta”, che ha sostenuto alle ultime elezioni regionali Eugenio Giani, Italia in Comune (Sezione Siena) esprime pieno apprezzamento per le parole del neo presidente, che ha dichiarato, la settimana scorsa, l'opportunità che “lo Stato resti azionista di Montepaschi”. Così l'inizio di un intervento della Sezione di Siena di Italia in Comune."Non c'è dubbio infatti l'importanza che la Banca MPS rappresenti una risorsa fondamentale per tutto il sistema socioeconomico toscano, oltre che, naturalmente, nazionale. Un disimpegno da parte dello Stato in un momento così delicato potrebbe avere pesanti ricadute sia a livello occupazionale che su tutte le filiere economiche della Toscana.Appare dunque quanto mai opportuno e necessario che sulla questione MPS salga unanime l'invito alla salvaguardia e alla tutela di un asset territoriale che, nonostante tutto, rimane uno dei punti di riferimento dell'economia toscana e possibile strumento di rilancio per lo sviluppo del territorio.Per questo auspichiamo un confronto serio sulla questione, promosso dal Presidente della Regione, che sappia coinvolgere al “tavolo delle proposte” tutte quelle componenti sociali ed economiche che nel corso degli anni hanno dimostrato, anche nella nostra città, non solo capacità e serenità di analisi in tempi di crisi, ma anche quelle necessarie doti di dialogo costruttivo, al fine di perseguire gli interessi della collettività.Non v'è dubbio, infatti, come appaia necessario far tesoro delle esperienze del passato, affinché non si ripetano errori di mancato ascolto per coloro che hanno maturato nel corso di lunghi anni sensibilità e competenze spendibili anche in questa fase di tutela e rilancio della banca.Auspichiamo dunque un reale coinvolgimento della comunità senese, attraverso non solo gli organi istituzionali di rappresentanza (Comune, Provincia), ma anche di quel mondo dell'associazionismo che per anni ha dimostrato di tutelare gli interessi di tutto il territorio."