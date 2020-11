CSM, al via l’attività di focus group con le più importanti aziende del territorio su implementazione ed innovazione

Al via oggi, mercoledì 25 novembre, l’attività di focus group coordinati dal Centro Sperimentale del Mobile con le più importanti aziende del territorio. Lo staff del CSM guidato dal presidente Piero Pii e dal direttore Irene Burroni ha coinvolto molti imprenditori del settore industriale che stanno portando avanti percorsi di implementazione ed innovazione legati ai sistemi di gestione ambientale e percorsi legati all’innovazione tecnologica.



Lo spirito dei focus group, che si svolgeranno in via telematica in osservanza delle norme anti Covid, hanno lo scopo di nutrire ed alimentare un confronto ed il più possibile la messa a sistema di scelte ed attività virtuose che sono alla base per la costruzione del presente e del futuro di trasversali settori produttivi.



Il lavoro svolto nelle imprese e con le imprese è la base per elaborare progetti congiunti a livello di area territoriale, con l’intenzione esplicita di un’estensione a più aree e l’instaurazione di rapporti di collaborazione strategico-progettuale sia con altre aree (nazionali e internazionali), sia con sistemi urbani a varia scala.



Uno degli strumenti fondamentali a questo fine sarà la creazione di una piattaforma di sistema economico-territoriale in grado di erogare servizi funzionali e di agire da meccanismo catalizzatore di attività progettuali pubbliche e private.



Lo strumento del focus group è quindi uno step centrale di questo cammino la cui meta è mettere al centro il punto di vista dell’impresa che deve essere il punto privilegiato da cui partire per osservare non solo la dinamica innovativa attuale, ma soprattutto le potenzialità in termini di sostenibilità (economica, ambientale, finanziaria) e sviluppo futuro.



Piero Pii, presidente CSM, così commenta il lavoro in corso: "Abbiamo iniziato un viaggio con le imprese e per le imprese, lo abbiamo fatto con la voglia di metterci ad ascoltare per poi condividere tutti insieme esempi virtuosi, stimoli, soluzioni, alle sfide più affascinanti e complesse con cui il mondo produttivo deve fare i conti e misurarsi per costruire il domani, mai come adesso così difficile. INPUT, l’ENERGIA, LOGISTICA DI SISTEMA saranno i punti cardinali del nostro procedere che condivideremo con i sindaci dei comuni della Valdelsa e con la Regione Toscana."