Protocollo d’intesa tra l’Agenzia Dogane e Monopoli e Confindustria Toscana Sud

Una semplificazione delle procedure operative che regolano i flussi internazionali delle merci. Questo l’obiettivo dell’intesa raggiunta dall’Agenzia Dogane e Monopoli e Confindustria Toscana Sud, l’associazione degli industriali di Arezzo, Grosseto e Siena. L’accordo è stato firmato ieri dal direttore territoriale Dogane e Monopoli per Toscana, Sardegna e Umbria, Roberto Chiara, e dal presidente di Confindustria Toscana Sud, Paolo Campinoti.L’iniziativa s’inserisce nel quadro del sistema di relazioni che l’Agenzia Dogane e Monopoli ha da tempo instaurato con il mondo imprenditoriale e nell’azione di accompagnamento alle aziende che operano con l’estero portata avanti da Confindustria Toscana Sud, e permetterà di realizzare eventi formativi e informativi, nonché workshop periodici rivolti alle imprese, per favorire la massima diffusione del quadro di riferimento, degli adempimenti e delle innovazioni che intervengono nella normativa e nella prassi doganale e delle accise.“La sottoscrizione del protocollo – ha commentato Roberto Chiara – testimonia l’alto grado raggiunto dalla Direzione Territoriale VI – Toscana, Sardegna e Umbria nel perseguire sinergie istituzionali e assicurare sul territorio una piena ed efficace presenza dell’Agenzia Dogane e Monopoli”.Soddisfazione piena anche da parte di Paolo Campinoti, presidente di Condinfustria Toscana Sud: “In questo complesso momento storico ed economico unire le forze con intelligenza e visione di futuro rappresenta una via ineludibile per garantire un pezzo di futuro. Semplificare e rendere piò operativi gli iter per i processi che regola i flussi internazionali di merci è un tassello basilare da proteggere ed implementare, siamo molto soddisfatti per l’intesa raggiunta”.