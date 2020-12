Crisi Terme, Picchi e Giorni (Lega): ''Governo e Regione intervengano''

"Il settore termale è stato duramente colpito dalla crisi pandemica e rischia di non risollevarsi più. Per la Toscana dovrebbe essere una priorità e invece da anni viene trascurato." Cosi Guglielmo Picchi, deputato e commissario della Lega a Siena e Stefano Giorni consigliere comunale di Chianciano Terme chiedono ulteriori misure a Governo e Regione Toscana a sostegno del settore del termalismo turistico.



"Chianciano Terme che con oltre 100 alberghi e 8.000 posti letto è tra i primi centri termali d'Italia, è in ginocchio. Si rischia un disastro sociale dopo quello economico. E non c'è solo Chianciano, tutto il settore è al collasso."