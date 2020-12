Confcommercio e Confesercenti Siena: ''I contributi di Giani: un gesto di buona volontà''

Daniele Pracchia, direttore di Confcommercio Siena, e Valter Fucecchi, direttore Confesercenti Siena commentano la scelta regionale



Il provvedimento annunciato dalla Regione Toscana, che ha messo a disposizione 19.500.000 euro per un contributo “spot” al settore della somministrazione lo accogliamo per quello che è: un gesto di buona volontà e di attenzione ad un settore che subisce le più grosse limitazioni all’esercizio dell’attività. Inizia così il commento dei direttori di Confcommercio Siena, Daniele Pracchia, e Valter Fucecchi, Confesercenti Siena. Ma le esigenze sono più ampie e ben più consistenti. “Guardando oltre il settore della somministrazione e guardando la gran parte del commercio e del turismo”.



“La politica del tira e molla del Governo, rispetto alla quale lo stesso presidente Giani ha ammesso la sua impossibilità ad incidere, si riflette quotidianamente sulla capacità di operare il più normalmente possibile - chiosano i due direttori - una capacità che nei fatti risulta fortemente inibita con riflessi pesanti sui ricavi delle aziende”.



E non è finita qui. “L’incoerenza di azioni come il cashback rispetto alle restrizioni della mobilità delle persone – fanno notare- sono quanto di peggio si possa avere. E questo è solo uno degli esempi che possiamo fare.



Le modalità di accesso al contributo regionale saranno definite nei prossimi giorni, le associazioni di categoria ne daranno tempestiva informazione attraverso i vari canali.