Forzoni (FdI) ''Depositate richieste di convocazione di Consiglio comunale e provinciale su MPS, doveroso confronto istituzionale sul futuro''

"Fratelli d’Italia continua a tenere alta l’attenzione sul tema della banca MPS e sul suo futuro. Su mandato del partito, il capogruppo in Consiglio comunale, Maurizio Forzoni, ha depositato una richiesta per la convocazione di un Consiglio comunale monografico sul tema, che è stato convocato per il prossimo mercoledì 13 gennaio." Così un intervento di Fratelli d'Italia Siena.



"Ma il capogruppo Forzoni ha anche chiesto, vista l’importanza del tema, che il Consiglio sia preceduto dalla conferenza dei capigruppo alla presenza del 'residente della Fondazione, Carlo Rossi, affinchè riferisca sulle richieste formulate al MEF e sulle prospettive di Banca MPS e conseguentemente della Fondazione stessa."



L’esponente di FdI ha motivato così la sua richiesta: “La recente trasferta del Presidente della Provincia e del Sindaco di Siena a Roma è stata importante, perché per la prima volta si è dato un forte e chiaro messaggio sulla salvaguardia della Banca Mps e di tutela della città e dell’intera provincia. La Banca MPS è parte della storia e dell’identità di Siena e di tutta la provincia, è un brand che i senesi hanno creato e sostenuto, è imprescindibile dalla città e dalla provincia e non solo per una questione economica o occupazionale; occorre un messaggio chiaro da parte delle istituzioni, ma serve un confronto e un serio dibattito nelle sedi competenti”.



"Al contempo Forzoni, che è anche consigliere provinciale - prosegue la nota di Fratelli d'Italia -, ha depositato una mozione al Presidente della Provincia per chiedere la convocazione del Consiglio provinciale in seduta pubblica monotematica su Banca MPS, ove possibile in seduta congiunta con il Consiglio comunale di Siena, con la presenza del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, stante l’importanza del futuro della Banca per gli interessi culturali ed economici della popolazione della provincia e non solo del capoluogo."



“Queste richieste sono doverose per tenere alta l’attenzione e affrontare il dibattito, cui seguiranno altre iniziative dei nostri consiglieri e del nostro partito a livello provinciale e regionale" ha concluso il capogruppo di Fdi Maurizio Forzoni.