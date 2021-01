Mps, Picchi (Lega): ''Il PD tradisce ancora Siena''

"Il Partito Democratico di Siena ancora una volta tradisce i senesi non aderendo all'appello all'unità chiesto dal sindaco Luigi De Mossi per dare insieme un futuro a MPS." Così Guglielmo Picchi, deputato e commissario provinciale senese della Lega, commenta la posizione della minoranza e del PD che non ha sottoscritto in Consiglio comunale il documento unitario proposto dal Sindaco.



"Non solo il PD ha distrutto Mps - prosegue Picchi - ma ostacola anche chi invece vuole rimediare ai danni che loro hanno provocato. Sono persone inaffidabili che lavorano contro Siena. Come Lega sosteniamo il sindaco De Mossi con convinzione per trovare una soluzione a Mps rispettosa dei suoi sei secoli di storia."