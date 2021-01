Camera di Commercio, in provincia di Siena flessione nuove iscrizioni e cessazioni

I dati del Movimprese al 31 dicembre 2020 confermano l’estrema complessità del quadro economico nazionale e locale: in flessione le nuove iscrizioni al Registro Imprese ed analogo andamento anche per le cancellazioni. Nel 2020 in provincia di Siena sono nate infatti 1.266 nuove imprese rispetto alle 1.390 dell’anno precedente (con una contrazione del -8,9%) mentre le cessazioni che erano state 1.481 nel 2019 sono scese a 1.387 alle fine del 2020 (con una contrazione del -6,3%).



Le sedi di impresa in provincia di Siena, al 31 dicembre 2010, si attestano a 28.109 unità con un saldo negativo del -0,43 % pari a 121 imprese in meno.



“L’estrema incertezza delle prospettive future, derivante dall’evoluzione della pandemia – commenta il presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Massimo Guasconi – ha di fatto congelato la nati-mortalità del sistema imprenditoriale italiano così come di quello locale. Ce lo confermano i dati del Movimprese, soprattutto per quanto concerne l’entità delle cessazioni d’impresa. E’ necessario ricordare come le cancellazioni si concentrino normalmente nel primo trimestre di ogni anno, ma indubbiamente le attese legate ai benefici ed agli effetti dei vari decreti ristori sembrano aver, quantomeno, posticipato possibili cessazioni di attività. Sarà comunque necessario attendere i dati complessivi del 2021 (se non addirittura del 2022) per riuscire a quantificare le reali conseguenze della pandemia sul nostro sistema economico”



“La contrazione delle nuove iscrizioni– sottolinea il segretario generale dell’ente Marco Randellini - è la più rilevante degli ultimi venti anni e supera anche quella del 2008, l’anno dell’inizio in Italia della grande crisi economico–finanziaria. Per quanto concerne le forme giuridiche, anche in questa fase emergenziale, le società di capitale confermano il loro ruolo di motore del sistema imprenditoriale. Nel 2020 sono infatti cresciute del 1,96 con un saldo di + 144 imprese. In flessione invece nel 2020, le società di persone -1,44% (-88 unità) , le imprese individuali -1,25% (-175 unità) e le “altre forme societarie”, categoria che comprende per lo più le società cooperative, -0,25%.Per quanto concerne le imprese artigiane il dato 2020 presenta un saldo negativo, in valori assoluti, di 107 unità.



Se si analizza l’andamento della nati-mortalità per i settori più significativi del nostro sistema economico -prosegue Marco Randellini - si evidenzia una, sia pur lieve, flessione dell’agricoltura, -0,3% (- 15 unità) e del manifatturiero, -1,4% (-32 unità). All’interno del manifatturiero l’industria delle bevande, la farmaceutica e la camperistica non mostrano alcuna flessione. Diminuiscono invece del -1,9% (pari a 104 unità) le imprese nei settori del commercio all’ingrosso ed al dettaglio e sempre del -1,9% (pari a 71 unità) quelle nelle costruzioni. In crescita le imprese nei servizi mentre, il settore più penalizzato dall’emergenza Covid 19, alloggi e ristorazione passa dalle 2.974 imprese registrate nel 2019 alle 2.952 del 2020 (-0,7%). Come già sottolineato dal presidente Massimo Guasconi occorrerà comunque attendere i prossimi trimestri e gli altri macro indicatori per avere un quadro significativo degli effetti della pandemia sull’ economia senese”.