Staderini (Sena Civitas): ''Su Banca Mps necessaria un'azione comune di tutte le istituzioni''

"Finalmente qualcuno dalla Regione Toscana ha fatto proprio il nostro appello sulla Banca Monte dei Paschi di Siena per un'azione comune, sinergica che segni la compattezza territoriale e dia unità e forza agli interlocutori toscani ai vari incontri con il MEF." Così interviene Pietro Staderini, capogruppo di Sena Civitas al Consiglio comunale di Siena."Quindi salutiamo con favore la volontà regionale di "costruire un'azione politico-istituzionale il più possibile condivisa, unitaria e solida che tenga conto degli interessi del territorio, dei dipendenti della Banca e delle realtà socio-economiche coinvolte".E' necessario un interessamento attivo e responsabile di tutte le istituzioni locali, Comune di Siena, i Comuni della provincia senese, la Provincia di Siena, la Regione Toscana, la Fondazione MPS e tutti gli enti designanti i componenti la sua Deputazione generale, Diocesi compresa.Questo l'appello che ho fatto in Consiglio comunale a Siena e ha lanciato anche il Circolo Sena Civitas e oggi è stato raccolto dal Vicepresidente della Regione Toscana e dal Presidente del Consiglio Regionale.L'azione così impostata è l'unica di buon senso ed efficace da intraprendere, dopo l'improvvida delibera assunta dalle forze della sola maggioranza del Consiglio comunale di Siena, la cui volontà è stata solo quella di spingere per un'azione giudiziaria contro la banca, schiacciandosi supinamente sulla soluzione che altri fuori dalla città stanno disegnando per la banca: soluzione che segue esclusivi interessi del mercato.Giusto, quindi, che la politica seria si occupi efficacemente della nostra banca e del suo territorio e ne tuteli il futuro, partendo non da soluzioni pre-confezionate ma esplori tutte le possibili evitando quelle che per palese oggettività sono prive di fondamento e di sostanza economica reale.MPS ha un enorme significato per Siena e per la Toscana, non solo dal punto di vista economico ma da quello culturale e tradizionale. MPS ha permeato la vita e la storia dei senesi, consolidandosi nei secoli nel tessuto sociale senese come parte fondante delle proprie radici e delle proprie tradizioni: la banca è un pezzo di città e non può essere estraniata."