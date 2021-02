Guglielmo Picchi (Lega): ''Urge Consiglio regionale su Mps da tenersi a Siena''

"Banca Monte dei Paschi di Siena rischia la continuità aziendale, serve subito un intervento dello Stato per ricapitalizzare e garantire credito, risparmi e posti di lavoro". Così l'onorevole Guglielmo Picchi, responsabile della Lega a Siena chiede a Giani e Mazzeo un consiglio straordinario da tenersi proprio a Siena.



"Sarebbe utile che dopo il Comune anche il Consiglio regionale si riunisse in seduta straordinaria

a Siena per discutere del Monte e del suo futuro. La richiesta è già stata inoltrata dalla Lega alla conferenza dei capigruppo.



Banca MPS è un patrimonio di Siena e della Toscana bisogna confrontarci in modo aperto sul suo futuro. È rimasto poco tempo e cambio di governo potrebbe essere una occasione per il cambio di rotta. Mi aspetto una risposta positiva di Mazzeo e una piena disponibilità di Giani."