Camera di Commercio Arezzo-Siena: presentata attività promozionale 2021

E' stata presentata in modalità webinar alle associazioni economiche di categoria aretine e senesi la programmazione delle attività promozionali 2021 della Camera di Commercio di Arezzo-Siena.Dopo gli interventi straordinari del 2020, che hanno visto Camera di Commercio attivare un intervento straordinario di 3.500.000 euro che ha, tra l’altro, permesso l’erogazione di contributi ad oltre 1.000 aziende, anche nel Piano promozionale 2021 grande attenzione è rivolta ai progetti di supporto del sistema imprenditoriale locale ancora fortemente condizionato dall’emergenza Covid 19.Il presidente Massimo Guasconi ed il segretario generale Marco Randellini hanno delineato, nel corso dell’incontro, le idee progettuali individuate per sostenere le imprese del territorio ed i settori economici maggiormente in sofferenza.Ed è proprio il turismo il comparto verso il quale si indirizzeranno alcune degli interventi più importanti messi in campo della Camera di Commercio; in particolare saranno attivate specifiche azioni finalizzate a favorire, con il contributo determinante delle tecnologie digitali, la riorganizzazione aziendale delle imprese turistiche e, in sinergia con gli Enti locali, iniziative di promozione turistica dei due territori.Confermati gli interventi, anche attraverso bandi per l’erogazione di contributi, di sostegno all’internazionalizzazione, per la crescita della formazione digitale delle imprese e per lo sviluppo delle attività legate alla green economy e alla economia circolare.Su queste linee strategiche rilevante sarà anche l’apporto di PromoSienArezzo e Arezzo Sviluppo, le due aziende operative della Camera di Commercio. In particolare, la società di promozione della Camera di Commercio, ha previsto, nel corso di quest’anno, oltre 30 iniziative (webinar, missioni e presenze a fiere) per l’internazionalizzazione delle imprese.Nel corso dell’incontro è stato inoltre presentato il progetto, coordinato da Unioncamere Toscana per la realizzazione presso ciascuna Camera, di un Eurosportello aderente alla Rete EEN –Enterprise Europe Network.Nelle prossime settimane, anche con il contributo delle osservazioni e delle proposte raccolte nel corso della presentazione, la giunta camerale approverà i programmi, gli interventi e le necessarie dotazioni di risorse.