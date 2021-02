''Salviamo le imprese'': incontro Confesercenti, Confcommercio e Prefetto di Siena

La mobilitazione prevista lunedì in tutta la Toscana si terrà anche a Siena, ma non in forma di raduno

Confesercenti e Confcommercio Siena si recheranno dal Prefetto di Siena nella giornata di lunedì 1 marzo per consegnare il documento con le difficoltà e le richieste urgenti delle imprese. Sarà effettuata in questa forma a Siena la mobilitazione “Salviamo le imprese”, proclamata per il primo giorno del mese di marzo in tutta la Toscana, e inizialmente prevista in forma di raduno distanziato anche nel capoluogo senese.Le evoluzioni delle scorse ore e la prevista applicazione delle misure da “zona rossa” per tutta la provincia ha indotto le due associazioni di categoria a variare di conseguenza il programma locale, che inizialmente prevedeva la presenza di titolari di azienda, liberi professionisti, dipendenti e collaboratori, ma anche semplici cittadini , in piedi, uno accanto all’altro (ma a distanza di sicurezza) mostrando alcuni cartelli esplicativi, per testimoniare come e quanto le loro attività siano interconnesse, tanto che la chiusura imposta ad alcune si riflette in una consistente flessione del lavoro per tutti.Una ristretta delegazione di operatori associati e dirigenti di Confesercenti e Confcommercio Siena dunque si recherà dal Prefetto con la richiesta di rilanciare urgentemente le istante di imprese, partite iva, professionisti, il cui quadro complessivo si fa ogni giorno più gravoso.Questi i punti del documento “Salute e lavoro possono convivere #salviamoleimprese. Le Richieste del Terziario” che sarà consegnato:- Riapertura immediata in sicurezza di tutte le attività chiuse- Moratoria fiscale per l'anno 2020-2021- Proroga della cassa integrazione e della moratoria dei mutui e finanziamenti fino al 31 dicembre 2021- Rimodulazione delle locazioni commerciali e blocco degli sfratti- Taglio del cuneo fiscale che grava sulle imprese- Creazione di un piano 'ripartenza' per il terziario- Vaccinazione immediata di imprenditori e addetti del terziario- Pagamento immediato di tutti i bonus, ristori e indennizzi sospesi- Passaporto sanitario europeo per spostamenti UE- Ristori immediati parametrati sulla perdita di fatturato