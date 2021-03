Estra si aggiudica il Premio Industria Felix per la performance gestionale e affidabilità finanziaria

Il riconoscimento è stato consegnato nell’evento digitale organizzato con Cerved e Università Luiss Guido Carli, con patrocinio di Confindustria e Unindustria



Estra S.p.A., tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo anche nella vendita di energia elettrica, si è aggiudicata oggi il Premio Industria Felix.



Il premio mira a individuare le realtà imprenditoriali più performanti a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e sostenibili delle tre regioni coinvolte, Lazio, Toscana e Abruzzo.



Nominata nella categoria delle aziende toscane, Estra è stata premiata come “migliore grande impresa della provincia di Prato per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved” nell’ambito di una inchiesta condotta su più di 143.000 bilanci di società di capitali con sedi legali nelle tre regioni.



La premiazione è avvenuta nell’ambito del primo evento digitale dell’anno organizzato da Industria Felix in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, associazione culturale Industria Felix con il patrocinio di Confindustria e Unindustria. Tra i partecipanti, il vicepresidente di Confindustria Vito Grassi, il presidente di Unindustria Angelo Camilli, il presidente di Grant Thornton Consultants Roberto H. Tentori nonché rappresentanti istituzionali e altri partner.



“Il riconoscimento attribuito ad Estra nel panorama imprenditoriale italiano, in tre Regioni simbolo del Made in Italy, premia l’impegno del nostro Gruppo per l’efficiente management delle performance e dei processi e la solidità, frutto di una gestione responsabile e di alto profilo – ha dichiarato Francesco Macrì, presidente di Estra –. Siamo orgogliosi di costituire un modello di eccellenza a riconferma della nostra attenzione all’efficacia e qualità dei servizi erogati nel comparto, al servizio della collettività.”