Mps, Confronti: ''Ora il presidente Giani dia immediata conseguenza al mandato del Consiglio regionale''

"Al presidente Giani, dunque, il mandato del Consiglio regionale per chiedere allo Stato la ricapitalizzazione del Monte e il differimento delle scadenze per la sua privatizzazione. Se il presidente sarà conseguente alle parole - che condividiamo - pronunciate di fronte all’assemblea legislativa regionale, possiamo coltivare la speranza che l’esito di questo esiziale passaggio possa generare un futuro di autonomia e ‘toscanità’ per MPS." Così un intervento dell'associazione Confronti."Necessario, per l’economia e le famiglie della nostra regione - prosegue l'associazione -. Perché è questo il tema centrale con cui confrontarsi: rilanciare una banca che è l’unico possibile motore del credito a famiglie ed imprese in Toscana. Anche se, guardando la diretta streaming della seduta del Consiglio di mercoledì, ci siamo resi conto che non tutti lo hanno capito. Pazienza.Perché importante, ora, è che a quell’indirizzo venga dato seguito, con un’interlocuzione serrata con MEF e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma tutto questo il presidente Giani lo sa: altrimenti non si sarebbe assunto l’onere di venire, a suo tempo, a Siena ad “impegnarsi” per la tutela della banca.Grazie, dunque, al Consiglio regionale, per aver svolto il suo dovere, a più riprese sollecitato: difendere una risorsa per la Toscana.Anche se, nella maggioranza di governo in Regione, qualcuno, con radici nella provincia di Siena, ha chiaramente scritto – e detto – di gradire, ora, la soluzione di mercato. Confermando quanto poco abbia compreso della città del Palio, della sua storia, dei suoi bisogni."