L’export della provincia di Siena nell’anno 2020

Report della Camera di Commercio di Arezzo-Siena

Nel 2020 il valore complessivo delle esportazioni della provincia di Siena è cresciuto complessivamente di circa 173 milioni di euro (+9,4% in termini percentuali) rispetto al 2019, attestandosi a poco più di 2 miliardi di euro. Il saldo commerciale presenta un avanzo di circa 1,45 miliardi di euro.“La provincia di Siena ottiene una delle migliori performance a livello regionale – sottolinea Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana - ed insieme a quella di Arezzo sono gli unici due territori ad incrementare le vendite all’estero rispetto al 2019. Con i risultati positivi del 3°trimestre (+14,3%) e soprattutto del 4° trimestre (+25,2%) sono state abbondantemente recuperate le perdite subite nel secondo trimestre a causa del blocco delle attività per le restrizioni imposte a causa della pandemia.”“Il settore più rilevante per il nostro export, nel corso del 2020, –prosegue Guasconi – è quello dei prodotti farmaceutici che, grazie anche all’ottimo risultato messo a segno nell’ultimo quarto dell’anno (+39,9%) chiudono l’anno con una crescita del 41,5% ed un contro valore esportato di oltre 570 milioni di euro. La Polonia, grazie ad una rilevante crescita (+112,4%), diventa il primo mercato di riferimento con oltre 275 milioni di euro. Positivo anche l’andamento del secondo mercato di sbocco, la Spagna, che nel 2020 cresce del 3,6%. Al contrario si riducono del 12,4% le vendite negli Stati Uniti. Da segnalare la forte crescita dei Paesi Bassi (+1040,9%) e dell’Australia (+4538,3%).”“In leggera controtendenza invece il comparto della camperistica – continua il presidente della Camera di Commercio – che è il secondo settore di specializzazione dell’export senese: le esportazioni diminuiscono del 4,3%, attestandosi a 448 milioni di euro. Il settore paga le difficoltà di alcuni mercati quali la Francia (-10,3%), la Spagna (-34%), il Belgio (-3,8%), la Repubblica Ceca (-2,3%) e la Svezia (-71,3%). Le crescite di altri mercati quali la Germania (+13,4%), la Nuova Zelanda (+32,2%), la Polonia (+89,6%) e la Svizzera (+21,8%) non sono sufficienti a portare il bilancio complessivo in positivo. La ripresa del commercio internazionale con la brillante tenuta del nostro manifatturiero e il miglioramento degli indici nazionali della fiducia di imprese e famiglie, nonostante l’incognita della situazione pandemica, sono indubbiamente segnali incoraggianti. Appare invece ancora complessa e preoccupante la condizione del mercato interno: senza un rapido completamento della campagna vaccinale non possiamo sperare di avere una significativa ripresa dei consumi interni, e soprattutto, una fondata prospettiva di ripresa dei flussi turistici”.“Al record nelle esportazioni che nel 2020 ha stabilito l’agroalimentare italiano commenta il segretario generale ella Camera di Commercio di Arezzo-Siena Marco Randellini – hanno contribuito anche le esportazioni senesi. Per il settore delle bevande, in cui il vino rappresenta sicuramente la voce dominante, l’anno appena trascorso si chiude con un export complessivo di circa 328 milioni di euro, in crescita dello 0,9% rispetto al 2019. I mercati esteri, in cui i canali di vendita sono spesso riconducibili alla grande distribuzione o all’e-commerce, hanno retto meglio del mercato interno, che ha subito la forte contrazione del settore HO-RE-CA: il primo mercato di sbocco sono stati gli Stati Uniti (106 milioni, -14,6%), seguiti dalla Germania (42,6 milioni e +16,4%), dal Canada (26,7 milioni e +10,6%) e dal Regno Unito (23 milioni e +18,9%). Il più dinamico fra i primi mercati di riferimento sono stati i Paesi Bassi che registrano un incremento delle vendite del 36%. La Germania si conferma invece primo mercato di sbocco dell’export senese dei prodotti alimentari e nel corso del 2020 ha presentato una crescita del 14,5% che ha portato le vendite ad oltre 38 milioni. Tutti i primi dieci mercati di riferimento, comunque, presentano un andamento positivo: in particolare gli Stati Uniti (+115,1%) ma anche Francia (+11,7%), Canada (+22,6%), Regno Unito (+9,5%), Belgio (+26,9%), Polonia (+89,9%), Svizzera (+30,8%), Hong Kong (+9,2%) e Paesi bassi (+26,1%).”“L’esportazioni di macchinari – prosegue Marco Randellini - presentano una contrazione del 2,6%, nonostante un brillante +45,9% messo a segno nel quarto trimestre. La flessione matura in particolare in nel mercato francese (-6,7%), in Germania (-28,7%), negli Stati Uniti (-36,5%), in Sagna (-15,8%), in Polonia (-32,5%) e Regno Unito (-41%). Al contrario, alcuni Paesi, con il loro andamento positivo, contribuiscono a contenere le perdite: si tratta in particolare della Svizzera (+378,4%), la Romania (+33%) e la Slovenia (+215,2%). I dati complessivi del nostro export sono certamente soddisfacenti e sono una delle tante dimostrazioni della capacità di resistere e di reagire da parte delle imprese senesi, in uno dei momenti più difficili della storia del nostro paese. Nei prossimi mesi con un’adeguata copertura vaccinale della popolazione e con la piena operatività del Recovery Fund potremo sicuramente registrare un’ulteriore crescita della competitività sui mercati esteri e soprattutto un andamento più positivo del commercio, di alcune specializzazione dei servizi e del turismo”.