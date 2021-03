Banca Mps e Ance Toscana a supporto del comparto edile per accesso ai bonus edilizi

Fornito un supporto concreto agli imprenditori associati per facilitare l’accesso ai benefici fiscali previsti dal Decreto Rilancio

Banca Monte del Paschi di Siena ha predisposto un pacchetto di misure specifiche volte a fornire un supporto agli imprenditori iscritti ad Ance Toscana, nell’ottica di favorire l’accesso al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi. La collaborazione, sorta a seguito dell’accordo con l’associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), mira a promuovere attività di rigenerazione urbana e di messa in sicurezza degli immobili, attraverso operazioni di ristrutturazione, riqualificazione energetica – anche mediante l’installazione di impianti ecosostenibili - e riduzione del rischio sismico degli immobili.L’offerta della banca prevede un’apertura di credito a sostegno degli interventi che danno diritto al credito di imposta, per una durata massima di 18 mesi. Il finanziamento potrà essere erogato a fronte dell’impegno alla cessione del credito di imposta maturato per effetto delle opere realizzate, nonché dell'apertura di un conto corrente, esente da spese, intestato all’associato. Inoltre, BMps offre agli associati una soluzione per l’acquisto dei crediti fiscali, attraverso la quale il cliente trasferisce alla Banca il credito d’imposta, ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata a un prezzo di acquisto concordato. Infine, BMps mette a disposizione dei soci Ance un panel di Advisor altamente specializzati nelle attività di asseverazione tecnico-amministrativa – la cui individuazione è rimessa alla piena discrezione del cliente – e la consulenza di EY per i servizi di natura fiscale richiesti dalla normativa, con l’assistenza di call center specialistici e una piattaforma di supporto nelle fasi di raccolta documentale e nel processo di certificazione e cessione del credito.“La collaborazione con BMps riveste una importanza particolare per Ance Toscana alla luce non solo dello storico rapporto della banca con il territorio locale e con il settore delle costruzioni in generale, è anche riconoscimento della rilevanza economica che il settore delle costruzioni riveste per l’economia regionale e soprattutto, in prospettiva, per la ripresa dell’economia toscana” ricorda Stefano Frangerini, presidente Ance Toscana.“Banca Mps, storicamente presente e attiva sul territorio toscano, è da sempre pronta a sostenere lo sviluppo dell’economia locale, con particolare riferimento al comparto edile, ‘motore’ imprescindibile del sistema economico – afferma Alessandro Faienza, general manager Area Territoriale Toscana di BMps -. Attraverso la collaborazione con Ance, la Banca mira a rinsaldare il profondo legame con la regione Toscana e a ribadire l’attenzione per lo sviluppo dell’economia locale che da sempre la contraddistingue, sostenendo il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici, per una graduale ripresa, vista la situazione di grande incertezza in cui versa il Paese”.Con 305 filiali sul territorio toscano, 22 centri specialistici competenti per zona ed una rete di Advisor di comprovata esperienza, la Banca offre piena disponibilità ed assistenza a tutti i suoi clienti. Per cercare la filiale più vicina a cui rivolgersi e per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito https://www.mps.it/contatti/filiali-atm.html