Siena rinnova le concessioni agli ambulanti, Pestelli (Assidea): ''Segnale forte in un momento di difficoltà''

Il presidente Assidea Alessio Pestelli ha incontrato l’assessore al Commercio Alberto Tirelli



“Esprimiamo soddisfazione per il percorso avviato dal Comune di Siena nell’aver proceduto, tra i primi in Toscana, al rinnovo delle concessioni per gli ambulanti”. Lo sottolinea il presidente Assidea Alessio Pestelli che questa mattina, ha incontrato al mercato settimanale l’assessore al Commercio del Comune di Siena Alberto Tirelli spiegando come “in un momento come quello attuale fatto di incertezza, che un comune come Siena si preoccupi del futuro degli ambulanti, rappresenta uno spiraglio di luce che ci consegna una prospettiva diversa con cui guardare il nostro futuro lavorativo. Un ringraziamento anche alla Regione Toscana per il lavoro svolto”.



“Questo rinnovo – spiega ancora Pestelli – rappresenta un traguardo rispetto alla battaglia sulla direttiva Bolskestein che ci ha visti protagonisti e che ci auguriamo sia da stimolo a tutti gli altri comuni toscani e italiani perché entro il 30 giugno procedano velocemente con il rinnovo delle concessioni a tutti gli ambulanti. Dispiace che le altre associazioni di categoria siano allora rimaste ‘impantanate’ in conferenza Stato – Regioni. A questo punto saremmo con le licenze a bando. Infine – conclude Pestelli – proprio su questo tema mi sento di dover fare un appello al sindaco di Roma Virginia Raggi. La sua scelta di mettere le licenze a bando per gli ambulanti romani non trova alcun fondamento. Da questo punto di vista esprimiamo come associazione di ambulanti la nostra solidarietà ai nostri colleghi romani, auspicando una retromarcia da parte del comune di Roma”.