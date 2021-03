Transizione ecologica e digitale per le imprese, iniziativa on line di Confesercenti Siena

Dal 31 marzo casi pratici, idee e strategie territoriali in rassegna

Entro il mese di aprile, l'Italia dovrà presentare all'Unione Europea il “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, meglio noto come Recovery plan: da questo dipenderà l'effettiva erogazione dei contributi e prestiti per il periodo 2021-2027. Si prevede che buona parte delle risorse saranno assegnate seguendo le linee guida europee, che per il settore privato puntano molto su quella Transizione ecologica e digitale che ha indotto il nuovo Presidente del Consiglio ha dedicare due specifici Ministeri a questi temi.Tutt'ora strette nella crisi pandemica, molte piccole imprese stentano ad immaginare come potersi legare a questi filoni di sviluppo. Per questo, nelle prossime settimane Confesercenti Siena promuoverà una serie di occasioni di aggiornamento, confronto e scambio di idee che partendo da esempi pratici forniranno alle pmi ed alle partite iva del terziario senese spunti e approfondimenti in vista della fase-recovery.“Transizione come?” è il titolo della serie di webinar che prenderà il via mercoledì 31 marzo alle ore 14.30 con “Bike – in cerca di ricavi a pedali”, un tema dalle potenzialità trasversali per il territorio senese. Le esperienze di due imprese (E-Bike di Sovicille, Officine Recycle di Modena) si alterneranno con la descrizione delle promozione territoriale avviata da Comune di Siena e altre istituzioni con il portale e la card “Strade di Siena”, e dei flussi cicloturistici potenziali visti da Audax Randonneur Italia.Due settimane più tardi, il 14 aprile, tema del secondo incontro sarà il “Green shopping”, con suggerimenti pratici per aggiornare negozi e offerta commerciale. Il primo dei webinar sarà visibile sul canale youtube di Confesercenti Siena; per i successivi sarà possibile partecipare tramite prenotazione sul sito www.confesercenti.siena.it , dove oltre agli aggiornamenti sul programma di Transizione come?” sarà disponibile anche quello delle “Lezioni d'Europa” con le quali in questo stesso periodo il Centro Europe Direct dell’Università di Siena spiegherà Recovery plan, Transizione digitale, ecologica e sfide dell’economia circolare.