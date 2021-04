Agriturismi e fattorie didattiche, partita la liquidazione degli indennizzi

E’ partita la liquidazione degli indennizzi alle imprese agrituristiche toscane ammesse ai contributi previsti dalla sottomisura 21.1 "Eccezionale aiuto temporaneo per agriturismi e fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi covid".La misura prevede, appunto, il pagamento una tantum di un indennizzo volto a sostenere la liquidità aziendale delle imprese così da sostenere la continuità delle loro attività.E' previsto che entro la fine della settimana prossima vengano liquidate 1.700 aziende per le quali si sono conclusi i controlli obbligatori. Ed entro la fine di aprile sia completata la liquidazione della totalità delle 4400 imprese che hanno richiesto l’indennizzo.“Superata la fase della complessità dei controlli, la macchina è partita – ha detto il vicepresidente e assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi – e potremo dare seguito alle liquidazioni in base ai criteri stabiliti”.