Camera di Commercio: operativi da maggio 4 bandi per il sostegno al sistema imprenditoriale delle province di Arezzo e Siena

Il Consiglio camerale approva il bilancio di esercizio 2020

Nella seduta di questa mattina il Consiglio della Camera di Commercio, presieduto dal vicepresidente vicario Anna Lapini assistito dal segretario generale Marco Randellini, ha approvato il bilancio di esercizio 2020.Un anno particolarmente difficile ed impegnativo per l’ente camerale che, nonostante la pandemia, ha continuato ad erogare i propri servizi e, soprattutto, a sostenere il sistema imprenditoriale locale attraverso specifici interventi anche di natura economica.Il Consiglio, nella seduta svoltasi in modalità telematica, ha anche approvato una variazione al bilancio preventivo del 2021, proposta dalla Giunta camerale, con la quale sono state aumentate di un milione di euro le risorse destinate al sostegno dell’economia locale.La successiva riunione della Giunta ha conseguentemente approvato 4 nuovi bandi per il sostegno al sistema imprenditoriale che saranno operativi con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente prevista nelle prime settimane di maggio.Il primo bandoprevede la concessione di voucher, contributi a fondo perduto, che cofinanzieranno progetti di digitalizzazione attivati dalle piccole e medie imprese delle province di Arezzo e Siena per servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali e per interventi di digitalizzazione ed automazione.Gli ambiti interessati sono vari: si va dalle soluzioni tecnologiche per la manifattura avanzata alla cybersicurezza e business continuity, dai sistemi di e-commerce alle tecnologie per l’in-store customer experience oltre ovviamente alle dotazioni tecnologiche per la realizzazione del telelavoro e dello smart working. Saranno inoltre finanziati soluzioni tecnologiche finalizzate alla transazione ecologica.I voucher avranno un contributo massimo di 3.500 euro e dovranno comunque contare un investimento minimo di 1.430 euro (per riconoscere un contributo di almeno 1.000 euro ad impresa). L’entità massima dell’agevolazione non potrà superare il 70% delle spese ammissibili.Il secondo bandontende sostenere, oltre alle spese per tamponi e test sierologici in funzione anti Covid19 effettuate dalle PMI aretine e senesi, l’acquisto di dispositivi di sicurezza e le spese per la sanificazione degli ambienti e delle strumentazioni. Sono ammissibili anche le spese per la formazione e la consulenza specialistica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sempre con riferimento al rischio epidemiologico.Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di compartecipazione dell’ente camerale al 70% delle spese sostenute e quindi con contributi che vanno da un massimo di 3.500 euro ad un minimo di 1.000 euro.Il terzo bando,è rivolto a finanziare misure progettuali a sostegno della ripresa del tessuto economico-produttivo dei territori ideate e realizzate in collaborazione con gli organismi associativi privati portatori di interessi diffusi e collettivi del sistema delle imprese della provincia di Arezzo e della provincia di Siena, rappresentati nel CNEL.Infine il quarto bando,rivolto alle piccole e medie imprese operanti in provincia di Arezzo intende sostenere la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali in modalità digitale e quelle in presenza che saranno realizzate entro il prossimo 15 dicembre 2021. E’ previsto un rimborso che coprirà fino al 50% delle spese di partecipazione per un importo massimo di 1.000 euro.I bandi in forma integrale, la documentazione necessaria, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di partecipazione saranno pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio nelle prossime settimane.