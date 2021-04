Fondazione Mps: Paolo Chiappini nominato nella Deputazione

Approvata a maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni, la sua indicazione a rappresentante regionale

Il Consiglio regionale ha nominato come rappresentante regionale nella Deputazione generale di Fondazione Monte dei Paschi di Siena Paolo Chiappini. L’indicazione del nome è stata approvata a maggioranza, con il voto favorevole di Pd e Italia Viva e il voto contrario di Lega, Fratelli d’Italia, M5S e Forza Italia.Come ha spiegato Ilaria Bugetti (Pd), presidente della commissione Sviluppo economico e rurale, la nomina spetta al Consiglio regionale, dopo essere stata approvata in Commissione, ed era in scadenza.Francesco Torselli (Fratelli d’Italia), Elisa Montemagni (Lega) e Marco Stella (Forza Italia) hanno annunciato voto contrario “non tanto per la persona quanto per il metodo”, perché “non c’è stato confronto con i gruppi” e “si è arrivati all’ultimo momento utile senza possibilità di dialettica”.Vincenzo Ceccarelli (Pd) ha espresso apprezzamento per la proposta del nome, peraltro scaturito da una autocandidatura in seguito a un bando, in quanto “persona qualificata e in grado di rappresentare la Regione Toscana”.Stefano Scaramelli (Italia Viva), annunciando voto favorevole, ha ringraziato la rappresentante uscente Donatella Cinelli Colombini per il lavoro svolto.