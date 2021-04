Tessuto produttivo, Femca Cisl: 2021 ancora nel segno del Covid-19

Martedì si è riunito il Consiglio direttivo per fare il punto della situazione delle principali aziende di Grosseto e Siena

Femca Cisl continua a confidare che una importante realtà quale Gsk possa dare il suo importante contributo al tema, sapendo che un impianto per la produzione di vaccini richiede anni di investimenti e conoscenze specifiche, ma che il sito senese potrebbe dare un bell’apporto già cosi sulla parte del secondario (infialamento e confezionamento), magari a supporto di altre realtà che invece sono predisposte alla produzione.E’ quanto emerso nel corso del Consiglio generale di Femca Cisl Siena Grosseto, riunitosi martedì in modalità telematica per fare il punto della situazione delle principali aziende di Grosseto e Siena."Il 2021 sta continuando a caratterizzarsi per l’emergenza Covid 19 che da oltre un anno sta condizionando la vita delle persone e ovviamente delle aziende, dove l’impegno alla prevenzione e all’adozione delle misure anti contagio è stato il filo conduttore, assieme, nelle realtà dove è possibile, la gestione del lavoro agile, il cosiddetto smart-working.I segnali di ripresa del settore industriale, dopo un 2020 tremendo e caratterizzato da ricorso a cassa integrazione ordinaria nella maggior parte delle nostre realtà, iniziano a vedersi, ma è lontano immaginare il ritorno alla normalità del 2019 e avere una programmazione nel medio periodo.Le aziende delle grandi firme della moda, in particolare le pelletterie, iniziano ad avere un trend di ripresa degli ordinativi interessante e i prossimi mesi possono garantire il ritorno all’attività lavorativa piena.Sul versante grossetano, il Consiglio Generale ha dibattuto il tema del Polo chimico, in particolare sull’importanza che riveste per il tessuto economico e sociale; troppo spesso è sulle cronache per i presunti impatti ambientali, più che per lo sviluppo che garantisce al territorio.Sui ”gessi rossi”, il residuo speciale della lavorazione non pericoloso della Venator, la Femca si è sempre mossa e continuerà a farlo sollecitando le istituzioni locali e regionali affinché si trovi una soluzione, così come la politica che troppo spesso sembra distaccata o prestare facilmente il fianco a strumentalizzazioni inutili e faziose.La Femca Cisl inoltre è impegnata nei confronti dell’Azienda, affinché anche lei faccia la sua parte con maggiore incisività alla ricerca di soluzioni che diano prospettive e piani futuri."