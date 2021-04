Il dottor Alessandro Cosimi nuovo direttore dell’Uoc Screening dell’Asl Toscana sud est

Il dottor Alessandro Cosimi è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa Screening dell’Asl Toscana sud est. Il direttore generale Antonio D’Urso lo ha nominato all’esito della relativa selezione pubblica.



Il dottor Cosimi, che entrerà in servizio il primo giugno, è stato dirigente medico di Anatomia patologica alla Usl 6 di Livorno, direttore di Anatomia patologica dell’ospedale internazionale di Banjul (Gambia) per l’Oms, direttore Centro oncologico riferimento territoriale e dipartimentale dell’Usl 6 Livorno, direttore del Centro aziendale screening oncologici e direttore facente funzione Governo clinico e Screening oncologici dell’Asl Toscana nord ovest.



Per Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est, “l’azienda prosegue nel percorso di consolidamento della propria struttura a ogni livello, mantenendo alta l’attenzione in tutti i campi. L’impegno nell’interesse della salute dei cittadini in questo caso riguarda un settore, quello dello screening, strategico e determinante nella prevenzione delle patologie oncologiche”.



“Sono molto contento di aver compiuto questo percorso professionale – afferma il dottor Cosimi –, cercherò di imparare quanto di buono già sta facendo l’Asl sud est in questo campo, in un settore considerato sempre prestigioso e ben rappresentato, per portare il mio contributo. La prevenzione oncologica, con particolare riferimento ai tre pre-screening principali, è fondamentale e sempre più accurata, lavoreremo per applicare ogni fattore di modernità e di rapporto con il territorio per prestare la massima attenzione ai bisogni dei cittadini”.