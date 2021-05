Valdichiana Village riapre nel week end

Riccardo Lucchetti: “Siamo pronti a ripartire anche nel fine settimana, da noi shopping in sicurezza e sempre vantaggioso”

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nella bozza del nuovo decreto, l'apertura dei centri commerciali sarà possibile già a partire dal weekend del 22 e del 23 maggio.Sabato e domenica, dunque, si potrà tornare a fare shopping anche nella Land of Fashion di Foiano della Chiana (AR), con orario di apertura 10-20. “Accogliamo favorevolmente questa notizia – dichiara il center manager del Valdichiana Village Riccardo Lucchetti – siamo pronti ad accogliere i visitatori anche nel fine settimana, che costituiscono la fetta più numerosa e importante della nostra clientela”."E’ stato sicuramente un periodo difficile per il commercio ed in particolare per le strutture commerciali come la nostra. Dopo il primo lockdown generale della primavera 2020, è seguita una buona ripartenza durante i mesi estivi, però a partire dal mese di novembre abbiamo dovuto affrontare un forzato periodo di chiusure e di limitazioni, che hanno generato un’inevitabile contrazione in termini di volumi di vendita ed un massiccio ricorso alla cassa integrazione per molti dipendenti dei punti vendita. Abbiamo perso importanti momenti commerciali come il “black Friday” ed il Natale, mentre abbiamo potuto lavorare in regime di zona gialla solamente le prime 2 settimane dei saldi invernali di febbraio. Infine dobbiamo considerare che fino alle fine di aprile non abbiamo neanche potuto accogliere visitatori dalle altre Regioni a noi vicine, come l’Umbria ed il Lazio.""Abbiamo già avuto modo di riscontrare come il ripristino della libertà di circolazione tra i territori, unito alla voglia di ritornare ad una “nuova normalità” da parte di tutti i cittadini, siano fattori che hanno fin da subito generato una decisa ripresa dei flussi di visitatori e conseguentemente delle vendite. La riapertura decisa dal Governo risulta per noi fondamentale per la prosecuzione del nostro business, in quanto nelle sole giornate di sabato e domenica si genera oltre il 50% del fatturato settimanale.""I turisti stranieri che frequentano la Toscana sono un’importantissima componente del nostro business, in particolare dal mese di maggio fino a settembre abbiamo sempre registrato importanti flussi di turisti Europei (in particolare Germania, Olanda, Belgio, Francia e Danimarca) e dagli Stati Uniti (grazie alla vicinanza con Cortona che è molto apprezzata da visitatori americani e canadesi).""Ci auguriamo di ottenere un rapido ritorno ai flussi a cui eravamo abituati già dalla scorsa estate, sfruttando anche il turismo domestico degli Italiani che sceglieranno la Toscana come metà privilegiata per le loro vacanze all’aria aperta, per le sue città d’arte, per le bellezze del paesaggio e per le sue eccellenze enogastronomiche; senza contare che ci troviamo sulla direttrice autostradale tra Firenze e Roma e per tale ragione riusciamo a beneficiare di tutti i transiti di turisti che torneranno sicuramente a visitare queste due magnifiche città."Durante questi mesi difficili la nostra Proprietà ha continuato ad investire sulla struttura del Valdichiana Village, consapevole del fatto che fosse necessario rendere l’esperienza di visita e la permanenza dei nostri ospiti sempre più piacevole, accogliente e sicura, puntando sulla qualità dell’esperienza del cliente come obiettivo principale di ogni azione. Abbiamo anche rinnovato l’immagine della comunicazione Land of Fashion, che si ispira alla “Dolce vita”, quello stile conosciuto e apprezzato in tutto il mondo che caratterizza gli italiani per eleganza, fantasia, creatività e voglia di vivere. L’obiettivo infatti, è mettere il visitatore al centro di una rinnovata esperienza di shopping, evidenziando la natura esclusivamente italiana dei village del network ed il legame con i singoli territori. Nei mesi scorsi al Valdichiana Village sono stati realizzati nuovi spazi relax immersi nel verde, con l’aggiunta di nuove aiuole fiorite e camminamenti, dove sarà possibile prendersi una pausa di relax dagli acquisti. Poter tornare finalmente a toccare con mano ciò che si è solo avvistato sul web nelle lunghe settimane di chiusura o impossibilitati a muoversi a causa della limitazione agli spostamenti, poter tornare a provare tanti articoli di qualità per tutta la famiglia a prezzi ulteriormente scontati, sono i nostri punti di forza sui quali puntiamo per ritornare ad una rinnovata normalità."Il network si compone di 5 shopping destinations di proprietà del Fondo americano Blackstone, gestite da Multi Outlet Management Italy (MOMI) - filiale italiana del gruppo olandese Multi Mall Management. Gli asset sono: Franciacorta Village (a Rodengo Saiano - Brescia), Mantova Village (Bagnolo San Vito – Mantova) Palmanova Village (Aiello del Friuli - Udine), Puglia Village (Molfetta – Bari) Valdichiana Village (Foiano della Chiana - Arezzo). I 5 Outlet, principali portali d’accesso alle eccellenze dei territori dai quali sono ospitati, sono stati scelti da oltre 17 milioni di visitatori solo nel 2019, per uno shopping di qualità con formula outlet negli oltre 600 punti vendita dei Village.La terra di Valdichiana, famosa in tutto il mondo per il suo territorio ricco di storia, cultura e rinomata per il cibo e vino, ha visto nel 2005 l’apertura del Valdichiana Village; situato in provincia di Arezzo, a due passi dalla principale autostrada A1 che collega Bologna a Roma, con 140 negozi e circa 4.500.000 visitatori all'anno.