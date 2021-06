Banca Mps, Fitch mantiene il rating watch negativo

L'agenzia di rating Fitch Ratings ha deciso, in sede di revisione annuale, di mantenere il “Rating Watch Negativo” in essere sul rating stand-alone (“Viability Rating” – “VR”), e sui rating di lungo termine di Banca Monte dei Paschi di Siena.Di seguito i principali rating posti in “Rating Watch Negativo”:- Long-Term Issuer Default Rating: “B”- Viability Rating: “b”- Long-Term Deposit Rating: “B+”- Long-Term Senior preferred debt: “B”- Long-Term Subordinated debt:“CCC+”.Il testo completo del comunicato stampa di Fitch è disponibile sul sito web dell’agenzia di rating ( www.fitchratings.com ).