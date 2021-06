Etruria Retail presenta il bilancio 2020 a Siena e Pisa

L’assemblea dei soci si svolgerà in due sedi che seguiranno i lavori generali ospitati presso Confesercenti di Siena

Mercoledì 23 giugno si rinnova l’appuntamento con l’assemblea di bilancio di Etruria Retail, azienda leader nel campo della grande distribuzione organizzata dell’Italia centrale, dove è presente con 311 punti vendita a marchio Carrefour e La Bottega Sapori e Valori. I 208 soci del gruppo si riuniranno a Siena, nell’Auditorium della Confesercenti, in Strada Statale 73 Levante, 10 e a Pisa, all’Hotel Galilei, in via Darsena, 1. I lavori dell’assemblea nelle due sedi saranno collegati in videoconferenza per consentire a tutti i soci di partecipare alla discussione e al voto.Il presidente Claudio Bernardini presenterà, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione di Etruria Retail, i principali risultati della gestione economico finanziaria e le strategie di sviluppo e investimento dell’azienda. Al termine dell’assemblea i soci saranno chiamati ad esprimersi anche sull’attribuzione di parte degli utili conseguiti e sulle modalità di erogazione a beneficio degli associati.