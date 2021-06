Rinnovato il Cda di Coop Centro Italia

Ieri pomeriggio, lunedì 28 giugno, si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione di Coop Centro Italia che è stato votato nelle assemblee separate dei soci e nominato dall’assemblea generale dei delegati della cooperativa.



Il nuovo CDA, che rimarrà in carica fino al 2024, è composto da 31 membri, 16 uomini e 15 donne, di cui 28 provenienti dai territori dove è presente la Cooperativa in Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo e 3 di rappresentanza generale. L’età media dei consiglieri è di 51 anni. I nuovi consiglieri sono 7.



Il CDA ha provveduto altresì alla nomina della presidenza della cooperativa confermando come presidente Antonio Erminio Bomarsi e indicando due nuovi vicepresidenti, entrambi già dirigenti della cooperativa, nelle persone di Lorenzo Pelosi che attualmente ricopre il ruolo di responsabile Amministrazione e finanza e di Lorenzo Ortolani che attualmente ricopre il ruolo di responsabile Risorse umane e organizzazione.



Nel suo intervento al Consiglio di amministrazione Antonio Bomarsi ha ricordato che “nel prossimo triennio la cooperativa dovrà lavorare massimamente per portare avanti il percorso di cambiamento individuato e concretizzato nel piano industriale. Continuerà pertanto l’impegno nella strategia commerciale basata sul prodotto a marchio Coop per rispondere alle esigenze dei soci e dei consumatori, sul rafforzamento del legame con i territori e sulla collaborazione con le altre cooperative per la crescita della “casa comune” della cooperazione tra consumatori, per la difesa e la diffusione dei valori che ne sono alla base e che uniscono le diverse cooperative. Ringrazio il nuovo CdA che mi ha confermato alla presidenza e Gianni Barbetti per l’importante lavoro che ha svolto durante i tanti anni di servizio in cooperativa ricoprendo, tra gli altri, anche il ruolo di vicepresidente.”



Il CDA di Coop Centro Italia nella stessa seduta ha indicato i componenti del consiglio di amministrazione della controllata Superconti confermando Gianni Barbetti come presidente e Paolo Nozzoli come vicepresidente.