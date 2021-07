Maurizio Farnesi nominato direttore generale di ChiantiBanca

Il Consiglio di Amministrazione ha annunciato la nomina di Maurizio Farnesi, già vice direttore vicario da gennaio 2019, a nuovo direttore generale di ChiantiBanca.



Dopo la laurea in giurisprudenza e l’iscrizione all’albo degli avvocati nel 1992, Farnesi svi-luppa un percorso professionale maturato quasi interamente nel mondo bancario – prima Abi, poi cooperativo –, rivestendo numerosi incarichi di responsabilità di varia natura (commerciale, legale, creditizio, amministrativo) fino ad arrivare nel 2014 alla direzione della Banca di Pistoia, di cui è stato anche vice direttore generale per un biennio.



“Farnesi ha saputo meritarsi gli apprezzamenti dell’intero Consiglio di Amministrazione e dei colleghi negli anni di percorso comune – le parole del presidente Cristiano Iacopozzi –: sarà una guida competente con una profonda conoscenza del territorio, tale da migliorare ancor più la rela-zione con soci e clienti e rimarcare il ruolo di ChiantiBanca come punto di riferimento delle comunità di riferimento secondo i principi valoriali del credito cooperativo”.