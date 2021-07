Nei negozi Carrefour della rete Etruria Retail prenoti i libri scolastici online o sul punto vendita e risparmi sulla spesa

Nei negozi Carrefour della rete Etruria Retail il nuovo anno scolastico è già iniziato all’insegna del risparmio e della convenienza. È possibile prenotare i libri di testo direttamente online o nei punti vendita aderenti, ritirandoli poi all’interno dei supermercati Carrefour. I possessori della carta “Sempre con Te”, inoltre, usufruiranno di un buono sconto pari al 15% del valore dei libri scolastici da utilizzare per la spesa direttamente in negozio e di 100 punti in omaggio sulla carta.Come funziona il servizio. Prenotare i libri di testo per le scuole di I e II grado è semplice, lo si può fare direttamente nel punto vendita o collegandosi al sito www.etrurialibridiscuola.it, dove è possibile registrarsi ed effettuare l'ordine dei libri di testo, attraverso computer, smartphone o tablet. Dopo avere completato la propria lista è possibile ritirare i libri all’interno del supermercato Carrefour della rete Etruria Retail selezionato, senza spese di spedizione e pagando comodamente al ritiro. Il costo dei libri sarà quello di copertina. I possessori della carta ‘Sempre con Te’ che attiveranno il servizio riceveranno un buono sconto pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri, da utilizzare all’interno del negozio. Le prenotazioni online dei libri di testo possono essere effettuate fino al 30 settembre e i buoni sconto si possono utilizzare fino al 30 novembre 2021. La lista dei negozi Carrefour aderenti e tutte le informazioni utili per il servizio di prenotazione sono disponibili sul sito www.etrurialibridiscuola.it