Ciacci (Siena Ideale): ''Successo concreto per l’amministrazione nel contenzioso fra MPS e Fondazione''

"L’Amministrazione comunale ottiene un successo immediato e concreto. Il contenzioso tra Fondazione e Banca ha prodotto risultati concreti in termini economici e impegni per le opere d’arte. Un successo inaspettato, sofferto, ma di sicuro rilievo." Così un intervento del consigliere capogruppo di Siena Ideale, Davide Ciacci."Ancor più di rilievo - prosegue Ciacci - per essere concreto in un momento di Covid che impone sacrifici e che ancora oggi non dà certezze. Complimenti all’Amministrazione e a chi si è speso per tale traguardo. Adesso occorre creare un volano per dare valore a queste cifre e magari consentire un ritorno importante per la cittadinanza. Adesso anche la Banca, scarica di oltre 3 miliardi di contenzioso, è più appetibile per un acquirente, per un’operazione di mercato. Nella speranza che anche MPS possa trovare una nuova dimensione ed un nuovo futuro."