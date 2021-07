Accordo Banca Mps e Fondazione, Staderini: ''O la Lega non è consapevole delle dichiarazioni del Sindaco, o è fuori dalla realtà''

"Le dichiarazioni del Gruppo consiliare della Lega, in merito all'accordo tra la Banca Monte dei Paschi e la Fondazione MPS, offendono le intelligenze di tutti i consiglieri comunali oltre che a strumentalizzare un tema esiziale per la Banca stessa e la città." Così un intervento del consigliere comunale capogruppo di Sena Civitas, Pietro Staderini.



"Un tema, quello del risarcimento economico da parte della Banca, che, tutti i consiglieri di maggioranza con il sindaco De Mossi in testa, hanno voluto affrontare con i muscoli, dando mandato al Sindaco, di "supportare la Fondazione MPS affinché la stessa tuteli, in via giudiziale, nei confronti di tutti i soggetti interessati, e richieda adeguato indennizzo”.



La via giudiziale grazie al cielo non c'è stata e la delibera della maggioranza consiliare non ha sortito alcun effetto. Fatto sancito anche dalla lettera (sic) del Sindaco indirizzata al Governo, nella quale il nostro primo cittadino pro-tempore, lamentava una marginalizzazione politica. Per cui il Sindaco non ha agito alcuna capacità al contrario di quanto asserito dalla Lega. Pragmatismo e non euforia, occorre per essere amministratori efficaci."