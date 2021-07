In Campo su MPS e Unicredit

"Il dramma incombeva come una spada di Damocle sulla testa di noi senesi, nessuno sapeva quando, né come, ma si sapeva che sarebbe avvenuto. E adesso? Impressionante la sicurezza e la volontà del comunicato di UniCredit che fa una proposta molto chiara: prendiamo ciò che ci piace (good bank) e vi lasciamo quello che non ci piace (bad bank). Ma così é troppo facile. Non occorre essere il Ronaldo dei banchieri. Occorre solo essere un giovane armato di fronte ad un vecchio indifeso, zoppo e cieco." Così un intervento dell'associazione In Campo."E allora la partita é già chiusa? L’esito già scontato? Forse sì, ma l’ultima parola spetta a chi tredici anni fa avviò la giostra. Adesso il destino gli dà un’altra possibilità, vedremo cosa succederà. Ma una cosa vogliamo dire: è a Draghi che il Comune, la Provincia e la Regione devono rivolgersi subito. Senza perdere nemmeno un secondo per tutelare la città, i posti di lavoro dei dipendenti, la storia della Banca e il lavoro di cinque secoli che non possono essere cancellati dagli ultimi vent’anni.Non nascondiamo di essere preoccupati, molto preoccupati, ma dobbiamo essere uniti come mai lo siamo stati a difesa della Banca e di chi ci lavora. Non dobbiamo cedere, né scendere a compromessi, dobbiamo lottare. L’ora è buia, ma noi siamo pronti a lottare e a resistere per il bene di Siena e dei senesi."