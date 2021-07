Forza Italia: ''Stupore ed amarezza per accordo UniCredit-MEF su Mps''

"Abbiamo appreso con stupore ed amarezza da varie agenzie di stampa che UniCredit avrebbe raggiunto un accordo per avviare i colloqui in esclusiva con il MEF per verificare la fattibilità di "una potenziale operazione" su MPS." Così una dichiarazione congiunga del coordinatore regionale di Forza Italia senatore Massimo Mallegni, unitamente al coordinatore provinciale Lorenzo Loré e ai responsabili Organizzazione Federico Dabizzi e Dipartimento Banche Forza Italia Toscana Fabio Massimo Castellani."Abbiamo da un anno contrastato con varie azioni - proseguono da Forza Italia -, tramite mezzi di comunicazione e in Parlamento, questa operazione in danno di imprese e lavoratori toscani, con rischio di ulteriore depressione economica del territorio e della città di Siena.Tra l'altro troviamo grave che un processo per la cessione della quota di controllo di Banca MPS, in mano al Tesoro in corso ormai da mesi, subisca in piena campagna elettorale per le suppletive nel collegio elettorale di Siena una così evidente accelerata, facendo comunicare ad Unicredit Banca, presieduta dall'ex deputato PD Piercarlo Padoan, eletto nel collegio di Siena, che tale decisione potrebbe arrivare a settembre.Tutto ciò ci fa essere sempre più determinati ad appoggiare la candidatura di Tommaso Marrocchesi Marzi, imprenditore del territorio, che da ormai diversi mesi sta macinando chilometri nel collegio e non ha bisogno di mettere mano a vicende nazionali per avanzare nei sondaggi."