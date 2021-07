Mps, Landi (Lega): ''Da Padoan a Padoan, sono solo coincidenze?''

Mozione in Regione per chiedere stop a operazione e tutela occupazione e sede senese



"Dicembre 2017: lo Stato diventa azionista di maggioranza di Banca Monte dei Paschi di Siena, tramite il Ministero dell’Economia e delle Finanze, guidato da Pier Carlo Padoan, politicamente vicino a D’Alema (ricordate Banca 121?). Marzo 2018, elezioni politiche: nel collegio di Siena il Pd candida il ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan. Novembre 2020: Padoan diventa presidente di Unicredit e annuncia le dimissioni da deputato. Luglio 2021: Unicredit annuncia il suo interesse per rilevare le attività di commerciali di Banca Monte dei Paschi di Siena". Così una grafica sulla pagina Facebook del consigliere regionale della Lega Toscana Marco Landi.



"A marzo scorso il Consiglio regionale - scrive Landi - ha approvato a larga maggioranza una risoluzione che aveva due punti cardine: rinviare la privatizzazione a tempi più favorevoli per una simile operazione e salvaguardare l'occupazione, il marchio e il cuore direzionale a Siena. Impegni che ribadirò in una mozione che presenterò lunedì prossimo, confidando che la questione sia discussa in Parlamento e il blitz di Unicredit - l'esatto opposto di quanto chiedevamo con la risoluzione – sia sventato. Intanto mi chiedo, e chiedo ai cittadini: il susseguirsi di eventi che legano il Pd, Padoan, MPS e Siena è solo una coincidenza?"