Be Different: smart center con coworking, centro di formazione e spazi eventi con area di ristorazione sulla Francigena

Proprio dove una volta, ma tutt'oggi transitano i viandanti della Francigena, si è pensato di costruire un business center che coniughi l'innovazione di oggi con la tradizione di un tempo. Il complesso industriale, nato come sede iniziale della Pramac, situato sulla provinciale che unisce la valdelsa tra Colle e Monteriggioni, sarà adibito ad attività che rispondono ad un mondo del lavoro molto fluido e in costante evoluzione.Un centro polivalente che a testimonianza delliinnovazione ospiterà il brand Be Different quale produttore di oggetti di design realizzati con materiali tecnologici e innovativi, ma sarà anche il più grande centro adibito a coworking del comprensorio locale.Un centro polivalente corredato di spazi lavorativi, aree metting, sale per produzioni digitali al servizio di startup, smartworker, professionisti ma anche di quell'utenza in costante movimento nell'area ricettiva che gravita tra il chianti e la valdelsa senese e fiorentina collegate proprio dallo storico percorso della Francigena.A corredo delle diverse attività interne di questo innovativo hub professionale, ci sarà anche lo "Chalet" quale area multifunzione e di ristorazione caratterizzata da una particolare offerta gastronomica e con una immagine coordinata con l'intero building.L'apertura ufficiale del nuovo complesso industriale, che nasce per volontà dei promotori dell'iniziativa, gia radicati sul territorio, gli imprenditori Berni, Campinoti e Maffei, è prevista per il 18 settembre, momento in cui quello che ad oggi risponde ad un ambizioso progetto di zona si trasformerà in concreta attività professionale di riferimento distrettuale.