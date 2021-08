Mps, FdI Siena: ''I parlamentari europei di Fratelli d'Italia chiedono proroga a Ue''

Michelotti: "Tutto il partito in campo contro l'operazione di Unicredit, a tutela della città e dei dipendenti"

"Di intesa con i parlamentari toscani di FdI Donzelli e La Pietra, e con il coordinatore provinciale senese del partito Francesco Michelotti, i parlamentari europei di Fratelli d'Italia hanno presentato un'interrogazione alla Commissione Europea." Così una nota di Fratelli d'Italia di Siena."La gestione sconsiderata della vicenda Mps da parte del Pd - prosegue Fratelli d'Italia - rischia di portare al naufragio la storica banca senese, di metterne a rischio il brand e di causare migliaia di esuberi. Fratelli d'Italia farà di tutto per impedire che questo destino si compia.Per questa ragione, i parlamentari europei di Fratelli d'Italia, il co-presidente del gruppo ECR e membro della commissione affari economici dell'Europarlamento, Raffaele Fitto, e il capodelegazione di FdI-ECR, Carlo Fidanza, hanno depositato un'interrogazione urgente alla Commissione Europea, indirizzata ai commissari Gentiloni e Dombrovskis, per richiedere una deroga funzionale a superare il termine d'uscita dello Stato da MPS attualmente fissato al 31 dicembre 2021."I due parlamentari europei hanno affermato che: "Più tempo è indispensabile per individuare soluzioni che tutelino marchio, patrimonio e livelli occupazionali senza cedere alla tentazione di percorrere la strada più rapida e semplice, ma meno conveniente per lo Stato. Con l'operazione avviata, la neutralizzazione dei rischi di esposizione per Unicredit comporterebbe l'impegno per oltre 10 miliardi da parte dello Stato ribaltando di fatto così i rischi su tutti i contribuenti italiani e sui lavoratori del Monte. Fratelli d'Italia darà battaglia in Italia e in Europa".Concetto ribadito a livello locale dal coordinatore del partito senese Francesco Michelotti: "Ringrazio i nostri parlamentari nazionali ed europei per la tempestività degli interventi sul tema MPS. Il presidente Giorgia Meloni ha preso una netta posizione in merito a quello che sta avvenendo; tutta Fratelli d'Italia è convintamente in campo contro questo ennesimo colpo di mano. Diciamo no a privatizzare i profitti e scaricare sui contribuenti le perdite. L'operazione Unicredit rischia di costare per lo Stato di altri potenziali 10 miliardi oltre quelli già corrisposti. Ribadiamo le priorità, che sono la tutela dei livelli occupazionali, la salvaguardia del brand, il mantenimento della direzione generale a Siena. Fratelli d’Italia darà battaglia in ogni sede contro questo scandalo in ogni sede, Europa compresa".