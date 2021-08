Mps, il Mef valuta aumento di capitale fino a 3 miliardi prima della fusione

Il Mef starebbe valutando un aumento di capitale fino a 3 miliardi di euro per Banca Mps con l'obiettivo di rafforzare la solidità patrimoniale e assecondare la richiesta di UniCredit di rendere l'acquisizione neutrale per i suoi ratio di capitale. È quanto scrive Bloomberg, citando fonti a conoscenza del dossier.L'importo appropriato dell'aumento di capitale non è ancora stato individuato e su questo inciderà l'esito delle due diligence che Unicredit sta conducendo su Mps, dagli asset che verranno trasferiti e dal concambio che verrà stabilito tra i titoli delle due banche. L'obiettivo di UniCredit è definire la fattibilità di un'intesa con il Tesoro per rilevare una "perimetro selezionato" degli asset della banca senese.Sempre secondo Bloomberg l'opzione preferita dal Ministero dell'Economia e della Finanze sarebbe quella di un aumento in opzione, che consentirebbe agli azionisti del Monte che intendono sottoscrivere l'aumento di non vedersi diluiti.