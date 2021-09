Pramac annuncia l’acquisizione della società inglese Off Grid Energy, entrando nel mercato dei sistemi di accumulo di energia

Mercato atteso in forte crescita nei prossimi anni

Pramac ha annunciaot l’acquisizione di Off Grid Energy Ltd, tra i leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di soluzioni tecnologiche per l’accumulo, tramite la sua filiale nel Regno Unito (Pramac Generac UK).Off Grid Energy, azienda in forte espansione situata a Rugby nel Regno Unito che progetta e produce sistemi industriali e mobili per lo storage di energia.Innovatore e leader nell’industria che studia soluzioni per l’accumulo di energia, Off Grid Energy propone una vasta gamma di prodotti alimentati a batteria e per lo stoccaggio energetico, in grado di offrire energia più pulita e flessibile per applicazioni sia industriali che mobili. Off Grid Energy risponde alle necessità di accumulo di energia per diversi mercati come per esempio l’edilizia, le utilities, le attività commerciali, le strutture per la ricarica di veicoli elettrici e l’autoproduzione per stoccaggio.L’offerta dei prodotti Off Grid Energy è una componente strategica per il Gruppo Pramac che svolge un ruolo critico nel portare sul mercato soluzioni sempre più sostenibili e con minori emissioni. Aggiungendo questa offerta di prodotto al portafoglio attuale, Pramac accelererà la crescita nel mercato delle risorse energetiche distribuite, delle micro-rete e del fabbisogno di energia elettrica per applicazioni mobili che sono sempre più attente al tema delle emissioni e dell’impatto ambientale come il mondo degli eventi e delle costruzioni.“Tecnologie energetiche e richiesta dei clienti sempre in evoluzione, continuano ad essere per noi fattori trainanti per offrire prodotti innovativi, e le soluzioni di storage dell’energia prodotte da Off Grid Energy andranno ad integrare e ad espandere la nostra attuale offerta per soddisfare le esigenze dinamiche dei nostri clienti globali - afferma Paolo Campinoti, CEO di Pramac -. La competenza tecnica e ingegneristica del team di Off Grid Energy ci sarà di grande supporto nell’accelerare la nostra roadmap di sviluppo prodotto e stabilire una posizione di leadership in questo segmento di mercato atteso in forte crescita nei prossimi anni.”“L’opportunità di continuare a sviluppare e innovare i nostri prodotti e la tecnologia nell’industria dei sistemi di storage di energia con Pramac e Generac, ci rende entusiasti e orgogliosi di essere i nuovi membri di questo team in crescita - commentano Danny Jones e Janene Dooler, fondatori e Co-Managing Directors di Off-Grid Energy -. Siamo impazienti di portare avanti la nostra visione strategica e guidare la crescita attraverso le nostre relazioni con i nostri stimati clienti, nel contempo supportando il gruppo nel costruire una famiglia completa e sostenibile di soluzioni per lo stoccaggio dell’energia per il futuro.”La storia di Pramac inizia nel 1966, quando la famiglia Campinoti fonda in Italia una società di produzione di macchine per l’edilizia. Nel corso degli anni Pramac si è evoluta e trasformata, ampliando il suo portafoglio prodotti e diventando un punto di riferimento a livello globale nella produzione di generatori e macchinari per la movimentazione di materiali da interno.Le diverse linee di business permettono all’azienda di essere un player di riferimento nei mercati globali per un target molto ampio di clienti.Con 17 sedi operative e 6 impianti produttivi situati tra Europa, Asia e Sud America, Pramac è oggi presente in più di 150 Paesi dove offre un'ampia gamma di prodotti caratterizzati da una flessibilità d’uso in grado di soddisfare le necessità dei clienti di ogni parte del mondo. Dal 2002, Pramac è anche presente nel Campionato del Mondo di MotoGP® con il suo team Pramac Racing e adesso, grazie alla partnership con Ducati Corse, riveste un ruolo da protagonista nel massimo campionato delle due ruote. Dal 2016 è inoltre parte del gruppo Generac, azienda quotata nel listino NYSE e parte del S&P 500, con cui rappresenta insieme il terzo gruppo al mondo per la produzione di generatori e torri faro.Grazie al contributo dei suoi circa 1050 dipendenti e 80 ingegneri, Pramac ha una forte esperienza tecnologica; i processi di produzione verticalmente integrati e gli investimenti fatti assicurano che tutti i prodotti siano progettati e realizzati con la massima qualità per alte prestazioni.Tutte le risorse ed energie di Pramac mirano infatti a soddisfare i mercati più esigenti, con l’obiettivo di offrire prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo ed arricchiti da componenti di primo livello, con il contributo di partnership strategiche. La missione di Pramac per il futuro è continuare a crescere, insieme ai suoi partner, come un leader nel campo tecnologico, sviluppando soluzioni volte a soddisfare le aspettative dei clienti e ad assicurare loro tranquillità e sicurezza grazie alla propria qualità ed eccellenza.Per maggiori informazioni su Pramac, visita www.pramac.com Off Grid Energy è un’azienda leader nella progettazione e produzione di prodotti e soluzioni ibride e per lo stoccaggio di energia, che includono la completa gamma di unità Ingenium Grid2Go che possono essere facilmente adattate a nuove applicazioni e mercati geografici. Off Grid Energy vende all’interno del Regno Unito ed esporta anche i suoi prodotti a livello internazionale anche negli Stati Uniti e in Australia, dal suo moderno stabilimento a zero impatto energetico situato a Rugby, UK. Off Grid Energy ha inoltre lavorato a numerosi progetti innovativi e pensati su misura, di elevata complessità per l’autoproduzione a scopo di stoccaggio.Per maggiori informazioni su Off Grid Energy e i suoi prodotti, visita https://www.offgrid-energy.co.uk/