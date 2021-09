Etruria Retail festeggia 60 anni con tanti eventi e promozioni

Il 60° anniversario di Etruria Retail entra nel vivo con promozioni, contest e iniziative dedicate al territorio

Entra nel vivo la festa per i 60 anni di Etruria Retail, nata nel 1961 e oggi leader della grande distribuzione nel Centro Italia con 311 punti vendita in 4 regioni e 17 province.Un mese di grandi offerte per i clienti. I 60 anni di Etruria Retail coincideranno per i clienti con un mese di iniziative e offerte speciali dal 7 settembre al 3 ottobre, a partire dalla promozione Sconti 60% disponibile su tutti gli scaffali dei punti vendita Carrefour Market, Carrefour Express e Bottega Sapori e Valori della rete di Etruria Retail. Sempre dal 7 settembre al 3 ottobre, inoltre, i clienti potranno partecipare al concorso “Cancella e vinci. La spesa che ti premia”. A fronte di un acquisto per un importo di 20 euro, i clienti riceveranno una cartolina da grattare per vincere subito 1 dei 60 mila premi in palio. L’iniziativa prevede anche un’estrazione finale che mette in palio la Lux Experience “Food & Winelovers” presso il Relais&Chateaux “Il Falconiere” di Cortona, in provincia di Arezzo. Per conoscere il regolamento completo, è possibile visitare il sito www.laspesachetipremia.net Il contest per le associazioni locali. Per ribadire il legame con le comunità territoriali, Etruria Retail lancia il contest ‘Insieme per vincere. In gara per il territorio’ a sostegno delle associazioni locali che hanno sede in Toscana, Umbria e Alto Lazio. Ogni 10 euro di spesa nei supermercati Carrefour aderenti, i clienti riceveranno un codice da usare sul sito www.insiemepervincere.net con cui potranno votare l’associazione preferita. Alla prima associazione classificata andrà una donazione di 6 mila euro. Conservando lo scontrino, inoltre, i clienti potranno partecipare all’estrazione finale del concorso e vincere i buoni in palio. Per conoscere il regolamento completo, è possibile visitare il sito www.insiemepervincere.net “60 anni di storia di Etruria Retail - afferma il direttore generale, Graziano Costantini - meritavano di essere celebrati e festeggiati con tante iniziative rivolte ai clienti, ai soci, ai dipendenti e alle comunità in cui operiamo. Per scrivere nuove pagine del nostro futuro siamo ripartiti dal rendere omaggio ai nostri valori fondanti: fiducia, territorio e creazione di valore. Dal 7 settembre al 3 ottobre saremo impegnati con tanti eventi, tutti pensati per sostenere il nostro pubblico e i territori. In questo senso, siamo orgogliosi di lanciare il contest dedicato alle associazioni che, mai come adesso, hanno bisogno di essere sostenute e noi siamo dalla loro parte”.“Le iniziative che prenderanno il via dal 7 settembre - aggiunge il direttore commerciale di Etruria Retail, Maurizio Nicolello - valorizzano e rafforzano un percorso che viene da lontano e che guarda al futuro ribandendo la centralità dei territori. In 60 anni di storia siamo riusciti a crescere, tanto da essere una delle realtà più radicate e diffuse del Centro Italia. Vogliamo continuare a lavorare su questa strada, per affrontare le sfide che incontreremo con nuove idee e prospettive e con sempre maggiore forza e consapevolezza, pronti a valorizzare un approccio che, dal 1961, unisce fiducia, territorialità e creazione di valore e ci contraddistingue nel panorama della grande distribuzione”.