Massimo Nocci nuovo presidente Cna Siena

Imprenditore amiatino, prende il posto di Fabio Petri: “Le imprese il nostro riferimento”



Massimo Nocci è il nuovo presidente di Cna Siena, eletto all’unanimità nel congresso svolto nell’auditorium della nuova sede in via delle Arti. Succede a Fabio Petri (vice presidente Cna Nazionale), che ha guidato l’associazione negli ultimi due mandati.



“E’ un altissimo onore essere stato chiamato al vertice della Cna. Sono stato nella presidenza negli ultimi mandati ed ho condiviso tutte le grandi scelte dell’associazione. Dunque la Cna va avanti nel percorso di rinnovamento, con l’unico obiettivo di stare vicini alle imprese con una moderna rappresentanza e servizi su misura rispetto ai bisogni dei nostri soci e clienti”, ha esordito il nuovo presidente.



Amiatino, 52 anni, Massimo Nocci è titolare di un’impresa del settore grafica e comunicazione ad Abbadia San Salvatore. Da molti anni è inserito negli organismi della Cna e proprio per dare continuità al lavoro svolto Nocci è rimasto presidente dell’area Amiata Valdorcia della Cna. Nessun cambiamento anche negli organismi dell’area senese, dove prosegue il secondo mandato Lorenzo Gagliardi. Continuità anche nell’area Valdichiana, con Claudio Caldi, mentre c’è stato un cambio nell’area Valdelsa, con Carlo Fantacci.



“Cna negli ultimi anni ha fatto grandissimi cambiamenti e proseguirà nel piano strategico approvato anche nei prossimi anni. Ringrazio Fabio Petri ed il direttore Brilli, con i quali ho condiviso tutte le scelte, per il lavoro svolto e per quanto hanno dato e daranno a tutto il sistema Cna”, ha sottolineato Nocci.