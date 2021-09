Venerdì 24 settembre presidio CGIL, CISL e UIL Siena contro l’ipotesi di smembramento della Banca MPS

Si terrà venerdì 24 settembre, dalle 10 alle 12 in piazza Salimbeni a Siena, il presidio di Cgil, Cisl e Uil a sostegno della vertenza contro l’ipotesi di smembramento della Banca Monte dei Paschi di Siena, in occasione dello sciopero generale nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo MPS.Presidio, comunicano i sindacati, "per contrastare le ricadute occupazionali, sociali ed economiche sulla città e sull’intero territorio" e "a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dell’indotto MPS".