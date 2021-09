Consorzio Agrario di Siena, FLAI CGIL e FAI CISL: ''Serve più chiarezza''

"Dagli organi di stampa si apprendono notizie preoccupanti in merito al futuro del Consorzio Agrario di Siena", denunciano FLAI CGIL e FAI CISL.“All'azienda abbiamo ripetutamente chiesto il piano industriale che ci è stato presentato per sommi capi - sottolineano i sindacati - ma non ci è mai stato consegnato a causa della presunta contrarietà del CdA appena eletto. I dipendenti esprimono preoccupazione e chiedono chiarezza.Attendiamo che il Consiglio d'Amministrazione - spiegano le organizzazioni sindacali - risponda alla nostra richiesta urgente d'incontro.Il Consorzio Agrario, ramificato nelle province di Siena ed Arezzo con i suoi 200 posti di lavoro ed un significativo indotto – concludono FLAI e FAI - è una delle aziende più importanti del territorio, va assolutamente salvaguardata così come l'indipendenza e la territorialità che questa struttura ha e che le permette di fornire beni e servizi di livello per tutto il tessuto agricolo ed agroalimentare”.