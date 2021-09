In Campo: ''Sosteniamo i lavoratori Mps''

"Sono passati già tre mesi dai nostri primi interventi sulla vicenda MPS ma lo stato della trattativa fra Unicredit e MEF non ha avuto svolte significative, in un gioco delle parti del quale al momento non si riesce a vedere gli esiti." Così un intervento dell'associazione In Campo."Non passa giorno - prosegue In Campo - che su stampa locale e nazionale non compaiano articoli che danno spazio a ipotesi e indiscrezioni tutte da verificare, in una alternanza di speranze e incertezze, che sicuramente contribuiscono ad aumentare la tensione fra coloro che maggiormente soffrono per questa crisi. Per questo rivolgiamo la nostra solidarietà ai dipendenti MPS e alle loro famiglie mentre rivendicano il loro diritto di essere ascoltati dal MEF affinché la loro voce abbia un peso nella ricerca di una soluzione equa e sostenibile di questa difficile vertenza.Lo facciamo nel giorno dello sciopero che vedrà i loro rappresentanti in piazza a Siena e in altre città italiane non solo per difendere il loro posto di lavoro, ma anche la loro professionalità e il ruolo che Banca MPS da secoli svolge in questo territorio."