Mps, Cisl Siena: ''Necessario che il Governo apra confronto con parti sociali''

Intervento First Cisl Siena e la Cisl Siena al termine dello sciopero in piazza Salimbeni

“Oggi è una giornata storica e ci auguriamo di svolta, per la vicenda Mps. Tutta Italia ha aderito in maniera compatta al richiamo delle organizzazioni sindacali aziendali dimostrando ancora una volta lo spiccato attaccamento all’azienda e al suo futuro." Così la First Cisl Siena e la Cisl Siena al termine dello sciopero in piazza Salimbeni."Di fronte a questi inequivocabili segnali, ci chiediamo ancora di più come può il Governo non aprire il tavolo di confronto con le parti sociali, sollecitato da mesi a più riprese. Un tavolo, ribadiamo, necessario a chiarire quanto effettivamente questa ipotetica operazione sia garantista per il sistema creditizio italiano, sollecitando altresì lo studio di ipotesi alternative tese a non distruggere il patrimonio del gruppo Mps. In attesa dei dati ufficiali nonché definitivi dello sciopero, ci sembra doveroso ringraziare tutti quei colleghi che hanno partecipato alle assemblee unitarie e oggi ne hanno dimostrato concreta conseguenza”.