Mps, Fisac Cgil: ''Sciopero, forte adesione: il Governo non può ignorare i sindacati''

"Non disponiamo ancora di dati ufficiali, ma dai riscontri che abbiamo dai nostri rappresentanti in tutta Italia, abbiamo la certezza che ci sia stata una forte adesione allo sciopero in tutto il Paese." Così intervengono Stefano Carli e Federico Di Marcello, coordinatori Fisac CGIL di Gruppo e Banca MPS."Il segnale è inequivocabile: chi sta decidendo il futuro del Gruppo MPS non può più ignorare la voce di 21 mila lavoratrici e lavoratori.Ci aspettiamo quindi che il MEF - azionista di maggioranza di MPS - decida di aprire un confronto con i sindacati aziendali e ascoltare le ragioni del lavoro, unico grande assente nel dibattito e nelle trattative sul futuro di Monte dei Paschi."