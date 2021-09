Mps, deputati Lega: ''No svendita a Unicredit''

“La svendita a Unicredit di Monte dei Paschi di Siena, sarebbe una catastrofe per tutto il nostro territorio. Siamo fermamente contrari a questa operazione che potrebbe compromettere il futuro lavorativo di migliaia di persone." Lo dicono in una nota i deputati della Lega in Toscana: Mario Lolini - coordinatore Toscana, Claudio Borghi, Maurizio Carrara, Donatella Legnaioli, Guglielmo Picchi, Manfredi Potenti, Edoardo Ziello."Dal Presidente del Consiglio - proseguono i deputati leghisti -, ci aspettiamo parole chiare sul destino di Mps. Altrettanto ci auguriamo faccia Enrico Letta, candidato alle suppletive proprio a Siena pur senza simbolo del Pd.”