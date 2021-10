Francesco Butali nuovo membro della Giunta della Camera di Commercio di Arezzo-Siena

Il Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, nel corso della seduta di questo pomeriggio, ha eletto Francesco Butali nuovo membro di Giunta.Francesco Butali, 62 anni, amministratore delegato della Butali spa, è consigliere camerale in rappresentanza del settore “Commercio” e, da alcune settimane, il presidente di Confcommercio Arezzo.A nome di tutti i componenti del Consiglio camerale, il presidente Massimo Guasconi ha ringraziato per il lavoro svolto la dimissionaria Anna Maria Nocentini Lapini ed ha formulato i migliori auguri per il nuovo incarico a Francesco Butali.La Giunta della Camera di Commercio di Arezzo-Siena risulta adesso così composta: Massimo Guasconi, Roberto Bartolini, Franca Binazzi, Francesco Butali, Andrea Fabianelli, Valter Fucecchi, Daniele Pracchia e Ferrer Vannetti,