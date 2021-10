Mps, Magistrato Contrade: ''Preoccupati su situazione, auspichiamo si trovi la migliore soluzione''

"Da secoli la Banca Monte dei Paschi di Siena e le Contrade sono unite da un forte legame, costante e consolidato nel tempo, come dimostra l’omaggio riservato alla Banca il 2 luglio ed il 16 agosto attraverso l’effettuazione di una sbandierata da parte di tutte le 17 Contrade. Rapporto che ha permesso, fra l'altro, la tutela e lo sviluppo di beni artistici e storico-culturali che fanno di Siena una delle città più prestigiose." Così un intervento del Magistrato delle Contrade esprimere la preoccupazione dell'intero mondo delle Contrade sulla situazione di Banca Mps."Le vicende della Banca più antica del mondo unitamente alla situazione pandemica destano una forte preoccupazione sul futuro della città di Siena - prosegue il Magistrato -. Senza entrare nel merito di scelte politiche ed economiche, dalle quali ogni Contrada si tiene ovviamente a distanza, preme sottolineare la speranza che la Banca Monte dei Paschi resti, per il proprio territorio d'origine, un punto di riferimento capace di mantenere rapporti di collaborazione profonda e di perpetuare la valorizzazione continua del Palio e dell'intero patrimonio della città di Siena.Il Magistrato delle Contrade, quale espressione massima delle 17 Consorelle, esprime pertanto un forte auspicio affinché tutti coloro, che a vario titolo stanno lavorando per una soluzione definitiva e duratura, possano ricercare le migliori soluzioni per la salvaguardia dello storico marchio, dei dipendenti e clienti e per la difesa del legame con il proprio territorio di elezione, mantenendo un rapporto che va ben al di là dei classici rapporti banca-cliente, ma che fonda le proprie radici proprio nell'essenza e nel profondo dei sentimenti di ogni Senese."